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Экономист Скаршевский: истерия вокруг Украины продолжается ради спекуляции на рынках
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Экономист Скаршевский: истерия вокруг Украины продолжается ради спекуляции на рынках

Политика
Экономист Скаршевский: истерия вокруг Украины продолжается ради спекуляции на рынках
Федеральное агентство новостей

Киев, 17 февраля. Запад и Киев продолжают тиражировать вбросы об усугублении ситуации на границе России и Украины ради спекуляции на рынках валют. Об этом сообщил экономический эксперт Виктор Скаршевский в эфире телеканала «Наш».

Скаршевский называет западные СМИ средствами массовой истерии, которые распространяют фейковую информацию по собственным корыстным целям. Он обращает внимание, что каждый раз, когда Запад снова поднимает тему украинского кризиса, гривна начинает падение вниз относительно доллара.

«Я сейчас называю западные СМИ средствами массовой истерии. Они постоянно назначают какие-то даты нападения. В интернете уже есть шутка о календаре со всеми датами нападения. Надо назвать этот календарь "Календарем валютного спекулянта", потому что когда объявляют, то гривна сразу падает вниз, а доллар дорожает. Уже никто не верит, паника не распространяется», — рассказал экономист.

Ранее британское издание Mirror признало несостоятельность данных американской разведки. Шпионы заявили, что военная эскалация будет зафиксирована 16 февраля. Однако никаких изменений так и не произошло.

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украина запад спекуляция
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