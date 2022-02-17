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Автоэксперт Сидоров призвал водителей провести ТО машины до прихода весны

Общество
Автоэксперт Сидоров призвал водителей провести ТО машины до прихода весны
Правительство Приморского края

Москва, 17 февраля. Приход весны является периодом, когда водителям необходимо выделить время на тщательную проверку своего транспортного средства. На какие моменты стоит обратить внимание, рассказал автоэксперт Павел Сидоров.

Одной из самых главных проблем, с которыми водители могут столкнуться весной, является ржавчина. Вместе с этим автомобилистам стоит уделить внимание и возможной негерметичности по сальникам, либо по уплотняющим элементам. Он также посоветовал потратить время на внешний осмотр и проконтролировать уровни состояния как жидкостей, так и давления в системах автомобиля, передает агентство «Прайм».

«На наличие подобных проблем автомобиль осматривают в рамках регламентного ТО, но если клиент накануне весны приехал в сервисный центр только на шиномонтаж, а техническое обслуживание делает, условно, летом или по пробегу и так далее, то крайне желательно попросить экспертов кроме шиномонтажа дополнительно обратить внимание на технические жидкости, возможную ржавчину или коррозию», — отметил Сидоров.

Ранее автоэксперт Павел Червяков рассказал российским водителям о важности правильного положения рук на руле транспортного средства. По словам специалиста, от этого напрямую зависит способность быстро реагировать на нестандартные ситуации.

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