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Европарламент согласился выдать кредит Украине на сумму 1,2 млрд евро

Экономика
Европарламент согласился выдать кредит Украине на сумму 1,2 млрд евро
Global Look Press  /  © Philipp von Ditfurth / dpa

Брюссель, 17 февраля. Европарламент провел голосование и одобрил выделение финансовой помощи Украине в размере 1,2 миллиарда евро. Информация об этом была опубликована на официальном сайте законодательного органа.

Проект помощи поддержали 598 из 694 участников голосования. Средства будут переведены Украине двумя траншами в 600 миллионов в течение 12 месяцев со дня принятия.

«Союз окажет макрофинансовую помощь в размере не более 1,2 млрд евро, которая будет доступна для поддержки макроэкономической стабилизации и программы коренных реформ на Украине», — говорится в официальном документе.

Одним из ключевых условий выдачи финансовой поддержки является соблюдение Киевом демократических принципов. Среди них верность многопартийной парламентской системе и соблюдение прав человека.

Ранее Канада заявила, что выделит Украине дополнительный кредит в 500 миллионов канадских долларов. Займ нацелен на поддержку экономической устойчивости страны.

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