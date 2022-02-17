Европарламент согласился выдать кредит Украине на сумму 1,2 млрд евро

Брюссель, 17 февраля. Европарламент провел голосование и одобрил выделение финансовой помощи Украине в размере 1,2 миллиарда евро. Информация об этом была опубликована на официальном сайте законодательного органа.

Проект помощи поддержали 598 из 694 участников голосования. Средства будут переведены Украине двумя траншами в 600 миллионов в течение 12 месяцев со дня принятия.

«Союз окажет макрофинансовую помощь в размере не более 1,2 млрд евро, которая будет доступна для поддержки макроэкономической стабилизации и программы коренных реформ на Украине», — говорится в официальном документе.

Одним из ключевых условий выдачи финансовой поддержки является соблюдение Киевом демократических принципов. Среди них верность многопартийной парламентской системе и соблюдение прав человека.

Ранее Канада заявила, что выделит Украине дополнительный кредит в 500 миллионов канадских долларов. Займ нацелен на поддержку экономической устойчивости страны.