США отказались от своих слов о «вторжении» России на Украину

Вашингтон, 17 февраля. Вашингтон никогда не называл точной даты «вторжения» России на Украину. Такое заявление сделал официальный представитель Госдепа США Нед Прайс.

США, по словам Прайса, якобы никогда не анонсировали точный день эскалации ситуации на границе Украины и России. Вашингтон просто «предупреждал», что обстановка неспокойная.

«Не думаю, чтобы вы слышали нас с какого-то подиума указывающими точный день "вторжения"», — сказал Прайс на брифинге.

При этом «долгожданное вторжение» так и не состоялось. Однако Прайс отказывается считать, что в распоряжении США оказались неверные разведданные.

Американские чиновники неоднократно называли и даже передвигали дату начала вооруженного конфликта на Украине. Например, еще 14 января официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что «вторжение» может начаться «между серединой января и серединой февраля». Аналогичные сведения приводили другие американские политики, делая установку на 15 февраля. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично прокомментировала эти сведения. По ее словам, разведка США опозорилась, так как не смогла определиться с датой начала военных действий и вообще спрогнозировала то, чего никогда не могло произойти.