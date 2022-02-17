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Юрист Соловьев перечислил основные применяемые мошенниками фразы

Общество
Юрист Соловьев перечислил основные применяемые мошенниками фразы
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Москва, 17 февраля. Гражданам следует с подозрением относиться к любому звонку с неизвестного номера. Какие фразы чаще всего употребляют мошенники, рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Идти на контакт с абонентом можно только в том случае, когда есть уверенность в законности его намерений. Но существует ряд фраз, к которым стоит относиться с опаской. Например, если представляются сотрудником СКР или других правоохранительных органов, пишет «Прайм».

«Хоть и звучит такая фраза иногда правдоподобно, но история невероятная — так все сотрудники правоохранительных органов будут общаться с вами только "глаза в глаза", пригласив в свое месторасположение. Кладем трубку», — отметил юрист Соловьев.

Потерять данные можно, если согласиться на предложение мошенника привязать QR-код к «Госуслугам» после введения кода из СМС. Часто мошенники представляются сотрудниками техподдержки банка или предлагают купить билеты по скидке.

Иногда жертв пугают подозрительной активностью на счете или информацией о ДТП с пострадавшими. Чтобы не попадаться на последнюю уловку, важно связаться с родственником и уточнить детали.

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