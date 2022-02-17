Ленин под прицелом: сколько раз покушались на мавзолей вождя революции

Москва, 17 февраля. Тело вождя мирового пролетариата Владимира Ильича Ленина находится в мавзолее на Красной площади почти 100 лет. За эти годы на могилу советского революционера неоднократно покушались вандалы и даже были попытки теракта.
Первое посягательство произошло спустя десять лет после похорон Ленина. Весной 1934 года один из противников советского строя под видом посетителя пронес в мавзолей огнестрельное оружие, из которого попытался выстрелить в труп политика. Однако охране удалось вовремя предотвратить акт вандализма. Осознав, что его вычислили, злоумышленник покончил с собой. Во время обыска его тела обнаружили документы на имя Митрофана Михайловича Никитина. Выяснилось, что он работал в подмосковном совхозе «Прогресс» и ненавидел вождя мирового пролетариата.
Следующая попытка осквернить захоронение Ленина произошла осенью в 1957 году. Было установлено, что москвич по фамилии Романов намеревался облить саркофаги Ленина и Иосифа Сталина чернилами. Задуманное осуществить не вышло.
Через несколько лет, в 1959 году, неизвестный посетил мавзолей с молотком. Он разбил инструментом стекло гробницы советского политика, однако тело усопшего не пострадало. Кем был злоумышленник не удалось установить.
Летом 1960 года некий Минибаев из Киргизии пнул усыпальницу вождя так, что осколки-таки повредили забальзамированное тело. После инцидента мавзолей закрыли на месяц для восстановительных работ. Злоумышленника арестовали. На допросе он признался, что мечтал разрушить стеклянную гробницу 11 лет.
Подобный же «подвиг» через два года попытался повторить пенсионер из Подмосковья Лютиков. Он хотел разбить стекло саркофага камнем, но не получилось.
Гость из Вильнюса по фамилии Крысанов в 1967 году «отличился» особенным покушением на тело Ленина. Иностранец надел на себя самодельную взрывчатку и подорвал сам себя у входа в мавзолей. Предполагалось, что его целью было полное уничтожение гробницы. Однако в результате действий Крысанова пострадали люди, оказавшиеся в тот момент поблизости.
Новый взрыв прогремел в мавзолее в 1973 году. Неизвестный подошел максимально близко к усыпальнице и активировал устройство, которое спрятал под плащом. В тот момент внутри находилось много посетителей, в том числе и дети. В итоге трое человек погибли, взрослые зрители, школьники и охрана получили ранения разной степени тяжести.
Гробница и тело Ленина, которые, вероятно, были главной целью террориста, не пострадали. От самого злоумышленника остались только несколько фрагментов тела.
Сегодня в обществе иногда возникает вопрос о целесообразности размещения тела вождя революции на главной площади страны. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал сторонников идеи перезахоронения Ленина «малограмотными людьми».