Ленин под прицелом: сколько раз покушались на мавзолей вождя революции

Москва, 17 февраля. Тело вождя мирового пролетариата Владимира Ильича Ленина находится в мавзолее на Красной площади почти 100 лет. За эти годы на могилу советского революционера неоднократно покушались вандалы и даже были попытки теракта.

Первое посягательство произошло спустя десять лет после похорон Ленина. Весной 1934 года один из противников советского строя под видом посетителя пронес в мавзолей огнестрельное оружие, из которого попытался выстрелить в труп политика. Однако охране удалось вовремя предотвратить акт вандализма. Осознав, что его вычислили, злоумышленник покончил с собой. Во время обыска его тела обнаружили документы на имя Митрофана Михайловича Никитина. Выяснилось, что он работал в подмосковном совхозе «Прогресс» и ненавидел вождя мирового пролетариата.

Следующая попытка осквернить захоронение Ленина произошла осенью в 1957 году. Было установлено, что москвич по фамилии Романов намеревался облить саркофаги Ленина и Иосифа Сталина чернилами. Задуманное осуществить не вышло.

Через несколько лет, в 1959 году, неизвестный посетил мавзолей с молотком. Он разбил инструментом стекло гробницы советского политика, однако тело усопшего не пострадало. Кем был злоумышленник не удалось установить.

Летом 1960 года некий Минибаев из Киргизии пнул усыпальницу вождя так, что осколки-таки повредили забальзамированное тело. После инцидента мавзолей закрыли на месяц для восстановительных работ. Злоумышленника арестовали. На допросе он признался, что мечтал разрушить стеклянную гробницу 11 лет.

wikipedia.org / Topical Press Agency / public domain

Подобный же «подвиг» через два года попытался повторить пенсионер из Подмосковья Лютиков. Он хотел разбить стекло саркофага камнем, но не получилось.

Гость из Вильнюса по фамилии Крысанов в 1967 году «отличился» особенным покушением на тело Ленина. Иностранец надел на себя самодельную взрывчатку и подорвал сам себя у входа в мавзолей. Предполагалось, что его целью было полное уничтожение гробницы. Однако в результате действий Крысанова пострадали люди, оказавшиеся в тот момент поблизости.

Новый взрыв прогремел в мавзолее в 1973 году. Неизвестный подошел максимально близко к усыпальнице и активировал устройство, которое спрятал под плащом. В тот момент внутри находилось много посетителей, в том числе и дети. В итоге трое человек погибли, взрослые зрители, школьники и охрана получили ранения разной степени тяжести.

Гробница и тело Ленина, которые, вероятно, были главной целью террориста, не пострадали. От самого злоумышленника остались только несколько фрагментов тела.

Сегодня в обществе иногда возникает вопрос о целесообразности размещения тела вождя революции на главной площади страны. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал сторонников идеи перезахоронения Ленина «малограмотными людьми».