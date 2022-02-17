Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 февраля 02:42
02:37
Общество
Юрист Соловьев перечислил основные применяемые мошенниками фразы
02:32
Общество
Ленин под прицелом: сколько раз покушались на мавзолей вождя революции
02:22
Общество
ЛДПР предложила запретить рекламу на телевидении в вечернее время
02:21
Общество
Врач Комаровский перечислил правила лечения «Омикрона» в домашних условиях
02:21
Общество
Иммунолог Крючков усомнился в вероятности тяжелого течения гриппа после COVID-19
02:11
Спорт
Максим Галкин высказал слова поддержки Камиле Валиевой на фоне допинг-скандала
02:09
Происшествия
Полиция разбирается в конфликте в некоммерческом паевом кооперативе в Петергофе
02:08
Происшествия
Сирия сообщила о ракетном обстреле со стороны Израиля
02:03
Экономика
Продукты из «борщевого набора» в России подорожали вдвое за пять лет
02:00
Политика
Джаралла: Турция, проявляя интерес к истории народов России, искажает факты
Все новости

ЛДПР предложила запретить рекламу на телевидении в вечернее время

Общество
ЛДПР предложила запретить рекламу на телевидении в вечернее время
pixabay.com  /  mohamed_hassan

Москва, 17 февраля. Депутаты от ЛДПР внесут в Госдуму законопроект, запрещающий прерывать рекламой передачи и фильмы в вечернее время. Изменения предлагается внести в статью закона «О рекламе».

Речь идет о художественных фильмах, которые транслируются на телевидении с 18 до 23 часов. В настоящее время рекламой запрещено прерывать религиозные и другие передачи, длительность которых составляет менее 15 минут. Исключение составляет спонсорская реклама в начале и перед окончанием, однако она не должна превышать 30 секунд.

Подготовленный ЛДПР документ представлен в Telegram-канале одного из авторов инициативы Ярослава Нилова. Результаты опросов показывают, что состоянием рекламы на телевидении довольны лишь пять процентов жителей России, отметили авторы инициативы. По словам депутатов, свыше 89 процентов зрителей считают, что такие ролики занимают слишком много эфирного времени.

Госдума ранее приняла в первом чтении законопроект о бесплатном содержании в больнице детей-инвалидов с родителями. Пребывание последних в стационаре будет бесплатным, если возраст ребенка составляет не более четырех лет.

Вернуться назад
Все новости / Общество / ЛДПР предложила запретить рекламу на телевидении в вечернее время
лдпр телевидение реклама
Комментировать