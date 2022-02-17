ЛДПР предложила запретить рекламу на телевидении в вечернее время

Москва, 17 февраля. Депутаты от ЛДПР внесут в Госдуму законопроект, запрещающий прерывать рекламой передачи и фильмы в вечернее время. Изменения предлагается внести в статью закона «О рекламе».

Речь идет о художественных фильмах, которые транслируются на телевидении с 18 до 23 часов. В настоящее время рекламой запрещено прерывать религиозные и другие передачи, длительность которых составляет менее 15 минут. Исключение составляет спонсорская реклама в начале и перед окончанием, однако она не должна превышать 30 секунд.

Подготовленный ЛДПР документ представлен в Telegram-канале одного из авторов инициативы Ярослава Нилова. Результаты опросов показывают, что состоянием рекламы на телевидении довольны лишь пять процентов жителей России, отметили авторы инициативы. По словам депутатов, свыше 89 процентов зрителей считают, что такие ролики занимают слишком много эфирного времени.

Госдума ранее приняла в первом чтении законопроект о бесплатном содержании в больнице детей-инвалидов с родителями. Пребывание последних в стационаре будет бесплатным, если возраст ребенка составляет не более четырех лет.