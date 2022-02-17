Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 февраля 02:42
02:37
Общество
Юрист Соловьев перечислил основные применяемые мошенниками фразы
02:32
Общество
Ленин под прицелом: сколько раз покушались на мавзолей вождя революции
02:22
Общество
ЛДПР предложила запретить рекламу на телевидении в вечернее время
02:21
Общество
Врач Комаровский перечислил правила лечения «Омикрона» в домашних условиях
02:21
Общество
Иммунолог Крючков усомнился в вероятности тяжелого течения гриппа после COVID-19
02:11
Спорт
Максим Галкин высказал слова поддержки Камиле Валиевой на фоне допинг-скандала
02:09
Происшествия
Полиция разбирается в конфликте в некоммерческом паевом кооперативе в Петергофе
02:08
Происшествия
Сирия сообщила о ракетном обстреле со стороны Израиля
02:03
Экономика
Продукты из «борщевого набора» в России подорожали вдвое за пять лет
02:00
Политика
Джаралла: Турция, проявляя интерес к истории народов России, искажает факты
Все новости

Максим Галкин высказал слова поддержки Камиле Валиевой на фоне допинг-скандала

Спорт
Максим Галкин высказал слова поддержки Камиле Валиевой на фоне допинг-скандала
instagram.com  /  @maxgalkinru

Москва, 17 февраля. Российская фигуристка Камила Валиева оказалась в эпицентре допинг-скандала на Олимпиаде в Пекине. Спортсменку поддержали уже многие отечественные звезды, не остался в стороне и шоумен Максим Галкин.

Пост со словами поддержки он опубликовал в своем Instagram-аккаунте. Артист пожелал спортсменке сил и терпения, отметив, что за фигуристку сейчас переживает каждый россиянин.

«Хочется передать самые искренние слова поддержки прекрасной юной фигуристке Камиле Валиевой. Потрепали нервы девочке перед самым ответственным в жизни соревнованием. Камила, мы с тобой! Держись!» — написал Галкин.

Максим Галкин высказал слова поддержки Камиле Валиевой на фоне допинг-скандала
Prt Scr instagram.com / @maxgalkinru

Допинг-проба, взятая у Камилы Валиевой в декабре прошлого года, оказалась положительной. В организме фигуристки был обнаружен препарат для сердца триметазидин. По результатам разбирательств, спортсменка была допущена к соревнованиям, однако награждение как ее, так и команды было отложено.

Валиеву ранее также поддержал Роскосмос. Надпись со словами «Камила, ты просто космос» разместили у входа в здание головного офиса корпорации.

Вернуться назад
Все новости / Спорт / Максим Галкин высказал слова поддержки Камиле Валиевой на фоне допинг-скандала
максим галкин поддержка допинг-скандал Камила Валиева
Комментировать