Максим Галкин высказал слова поддержки Камиле Валиевой на фоне допинг-скандала

Москва, 17 февраля. Российская фигуристка Камила Валиева оказалась в эпицентре допинг-скандала на Олимпиаде в Пекине. Спортсменку поддержали уже многие отечественные звезды, не остался в стороне и шоумен Максим Галкин.

Пост со словами поддержки он опубликовал в своем Instagram-аккаунте. Артист пожелал спортсменке сил и терпения, отметив, что за фигуристку сейчас переживает каждый россиянин.

«Хочется передать самые искренние слова поддержки прекрасной юной фигуристке Камиле Валиевой. Потрепали нервы девочке перед самым ответственным в жизни соревнованием. Камила, мы с тобой! Держись!» — написал Галкин.

Prt Scr instagram.com / @maxgalkinru

Допинг-проба, взятая у Камилы Валиевой в декабре прошлого года, оказалась положительной. В организме фигуристки был обнаружен препарат для сердца триметазидин. По результатам разбирательств, спортсменка была допущена к соревнованиям, однако награждение как ее, так и команды было отложено.

Валиеву ранее также поддержал Роскосмос. Надпись со словами «Камила, ты просто космос» разместили у входа в здание головного офиса корпорации.