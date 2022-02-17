Полиция разбирается в конфликте в некоммерческом паевом кооперативе в Петергофе

Санкт-Петербург, 17 февраля. Сотрудники правоохранительных органов разбираются в разгоревшемся конфликте среди членов некоммерческого паевого кооператива между берегом Невской губы и Ораниенбаумским шоссе в Петергофе. Об этом сообщает Telegram-канал «Мегаполис»

По словам дольщиков, члены кооператива провели собственное собрание, в ходе которого выбрали нового главу. После этого они попытались снять с должности главного бухгалтера и отстранить охранную организацию, с которой было налажено сотрудничество в течение длительного времени. К месту событий прибыли полиция, Росгвардия, вызваны прокуратура, ОБЭП.

«Новая "охранная компания" не имеет лицензии, это просто наглые "бугаи" которые в открытую заявляют членам кооператива, что они здесь никто и жить не имеют права», — сообщила альтернативная группа пайщиков.

Ранее в Москве сотрудники Следственного комитета задержали политолога Валерия Соловья, который проходит свидетелем по делу о возбуждении ненависти либо вражды. Известно, что правоохранители проводили обыск в его квартире на протяжении семи часов.