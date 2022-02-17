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Сирия сообщила о ракетном обстреле со стороны Израиля

Происшествия
Сирия сообщила о ракетном обстреле со стороны Израиля
Федеральное агентство новостей

Дамаск, 17 февраля. Израиль нанес ракетный удар по территории Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщили представители командования вооруженных сил САР.

Уточняется, что артиллерийский удар был нанесен ракетами класса «земля-земля». Снаряды были выпущены с оккупированной израильтянами территории Голанских высот.

«В среду около 11.35 вечера (00.35 четверга по московскому времени) Израиль нанес несколько ударов ракетами класса "земля-земля" с территорий оккупированных Голанских высот по объектам в районе поселения Закия к югу от Дамаска», — сообщили в генштабе армии САР.

Ранее в сирийской столице Дамаске взорвался армейский автобус. Экстренные службы сообщили об одном погибшем военнослужащем и 11 раненых солдатах в результате трагедии.

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Сирия обстрел израиль ракеты класса земля-земля
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