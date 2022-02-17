Продукты из «борщевого набора» в России подорожали вдвое за пять лет

Москва, 17 февраля. Ощутимее всего за последние пять лет подорожала капуста. В начале 2017 года она стоила 18,46 рубля за килограмм, а в январе 2022 года ее стоимость составила 59,96 рубля.

Второе место занимает морковь, которая выросла в цене с 26,98 рубля до 48,37 рубля за килограмм. Картофель в 2017 году стоил 20,8 рубля, а теперь он обойдется примерно в 48,24 рубля, подсчитали в Росстате.

Стоимость килограмма свеклы пять лет назад составляла 22,52 рубля, а в этом году — 45,22 рубля. Лук подорожал с 22,43 до 31,4 рубля. Только за прошлый год капуста поднялась в цене в 2,4 раза, картофель — на 56,91 процента, свекла — на 43,87 процента, морковь — на 32,58 процента, лук — на 16,06 процента.

Дорожают в России не только продукты, но и многие услуги. Если сравнивать с минувшим годом, то стоимость ремонта квартир в стране выросла в цене до 35 процентов.