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Обращение Байдена к россиянам заставило американцев краснеть от стыда

Политика
Обращение Байдена к россиянам заставило американцев краснеть от стыда
flickr.com  /  Matt Johnson / CC BY 2.0

Вашингтон, 17 февраля. Президент США Джо Байден выступил с очередным обращением к россиянам на фоне конфликта вокруг Украины. Его речь разочаровала читателей ABC News.

Вашингтон, по мнению многих американцев, намеренно раздул ситуацию по поводу конфликта вокруг Украины. Но Россия смогла выйти из нее победителем. И особых усилий в Москве не приложили.

«Говорил это еще несколько дней назад. Вторжения не будет. Во вторник Россия заявила, что отводит часть своих войск от границ Украины, назвав сообщения Запада о вторжении "показной истерией". Байден совершил отвлекающий маневр в попытке укрепить позиции, а люди сыты по горло этой администрацией», — высказался читатель.

Некоторые указали, что действия России лишь укрепили ее позиции на рынке нефти и газа. Американец Hermit Bruce понадеялся, что Байден положит конец эпохе вечных войн. Но его обращение лишь сделало президента США посмешищем.

«И снова Байден показал себя посмешищем на весь мир… черт возьми, над ним смеются и в Корее, и в Китае. Вторжения никогда и не должно было быть. Теперь Байден снова сел в лужу со своим плутовством», — указал Karl Summers.

Обращение президента США Джо Байдена высмеяли и читатели болгарского издания Dir. По их мнению, Вашингтон своими выдумками переплюнул Голливуд, в результате чего получился латиноамериканский сериал.

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