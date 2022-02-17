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Олимпийская чемпионка Витт заявила, что на плечах Валиевой лежит тяжелое бремя

  /   Обновлено: 17 февраля 2022 01:54
Олимпийские игры 2022
Олимпийская чемпионка Витт заявила, что на плечах Валиевой лежит тяжелое бремя
Global Look Press  /  Peter Kneffel/dpa

Пекин, 17 февраля. На плечах 15-летней Камилы Валиевой лежит тяжелое бремя. Несправедливо, что фигуристке пришлось столкнуться с таким давлением. Об этом заявила двукратная олимпийская чемпионка Катарина Витт, комментируя скандал с положительным допинг-тестом россиянки.

Валиева, которая стала участницей резонансного допинг-скандала во время Олимпиады, 15 февраля выступила с короткой программой в турнире одиночниц. Она показала лучший результат, набрав 82,16 балла. Следом за ней расположилась Анна Щербакова (80,20 балла), на четвертом месте Александра Трусова (74,60).

Известная немецкая фигуристка Катарина Витт внимательно следила за прокатом 15-летней спортсменки. Она призналась, что не хотела бы оказаться на месте Валивой — выходить на лед под таким огромным давлением. Двукратная олимпийская чемпиона считает, что россиянка проявила невероятную смелость, а наблюдать за ее выступлением было «настоящим удовольствием».

«На плечах этой 15-летней девочки лежит тяжелое бремя. Несправедливо, что ей пришлось столкнуться с таким давлением. В том числе поэтому наблюдать за ней было настоящим удовольствием, она выступила потрясающе. Должна сказать, что она катается на совершенно недостижимом уровне. Вечер для нее выдался непростым, но она справилась», — заявила Витт в интервью RT.

Олимпийская чемпионка Витт заявила, что на плечах Валиевой лежит тяжелое бремя
Global Look Press / Peter Kneffel/dpa

После выступления в короткой программе Камила Валиева не стала общаться с прессой из-за плохого самочувствия и сразу же отправилась в олимпийскую деревню. Как позднее отметил директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс, юная спортсменка может пропустить пресс-конференцию и после произвольной программы.

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Все новости / Олимпийские игры 2022 / Олимпийская чемпионка Витт заявила, что на плечах Валиевой лежит тяжелое бремя
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