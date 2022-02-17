«Бавария» вырвала ничью у «Зальцбурга» в концовке матча 1/8 финала Лиги чемпионов

Зальцбург, 17 февраля. Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между немецкой «Баварией» и австрийским «Ред Булл Зальцбург» закончился вничью. Встреча прошла на стадионе «Ред Булл Арена» и завершилась со счетом 1:1.

Фавориты неожиданно для многих провели большую часть матча в роли отстающих. На 21-й минуте счет открыл игрок австрийской команды Чуквубуйке Адаму после точного прострела с фланга. Футболисты «Баварии» на протяжении всего матча пытались вскрыть оборонительные редуты команды хозяев, однако удалось это сделать лишь под занавес встречи. Точным ударом на 90-й минуте отметился Кингсли Коман.

Ответная встреча между «Баварией» и «Ред Булл Зальцбург» пройдет 8 марта в Мюнхене. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

В параллельном матче встречались миланский «Интер» и английский «Ливерпуль». Встреча, прошедшая в Италии на стадионе «Сан-Сиро», завершилась победой подопечных Юргена Клоппа со счетом 2:0.