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Денис Шмыгаль поздравил украинцев с Днем единения вбросами про блокировку «СП-2»

  /   Обновлено: 17 февраля 2022 01:52
Политика
Денис Шмыгаль поздравил украинцев с Днем единения вбросами про блокировку «СП-2»
facebook.com  /  Денис Шмигаль

Киев, 17 февраля. Украина сегодня продолжает действия по блокировке запуска газопровода «Северный поток — 2». С таким утверждением выступил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

Свою речь политик произнес в ходе телемарафона, посвященного Дню единения. Соответствующий указ о проведении праздника 16 февраля подписал президент Украины Владимир Зеленский.

«Мы (Украина – Прим. ФАН) сегодня успешно блокируем такое российское гибридное газовое оружие в виде "Северного потока — 2" и будем продолжать это делать», — заявил Шмыгаль, добавив, что проект «угрожает» не только Украине, но и всей Европе.

Недавно вице-премьер России Александр Новак выразил мнение, что запуск «Северного потока — 2» не несет никому угрозы, а наоборот, поспособствует стабилизации цен голубого топлива на рынке Евросоюза. По его словам, отказ от проекта приведет к серьезным энергетическим и политическим кризисам в ЕС.

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украина владимир зеленский северный поток 2 Денис Шмыгаль день единения
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