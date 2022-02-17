Зеленский: ситуация на российско-украинской границе находится под контролем

Киев, 17 февраля. Обстановка на границе Украины с Россией является контролируемой. На данный момент там нет никаких изменений, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

Президент особенно отметил дипломатические усилия и проведенные переговоры с международными партнерами. По его словам, пока рано говорить о результатах, но обстановка сейчас является спокойной.

«Ситуация на границе с Россией контролируемая, она осталась без изменений», — заявил президент Украины.

Однако положение на границе изначально не было напряженным. Российские военные передвигались внутри собственной страны и не подходили к украинским городам. Усугубляла ситуацию только истерия, которую наводили западные СМИ, заявляя о скором «вторжении» России на Украину. Никаких попыток совершено не было, и теперь Запад вместе с Украиной позорно заявляют о «контролируемой ситуации». Недавно оценила внешнеполитическую обстановку в этом направлении официальный представитель МИД России Мария Захарова