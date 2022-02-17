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Шольц и Байден положительно оценили слова Путина о готовности к урегулированию разногласий

Политика
Шольц и Байден положительно оценили слова Путина о готовности к урегулированию разногласий
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Берлин, 17 февраля. Канцлер Германии Олаф Шольц и глава Соединенных Штатов Джо Байден поддержали заявление российского президента Владимира Путина о готовности к дипломатии. Об этом сообщил представитель немецкого кабмина.

Ранее Путин выразил готовность продолжать дипломатические усилия для урегулирования разногласий между странами. Как отметил представитель кабмина ФРГ, во время телефонной беседы Байден и Шольц поприветствовали слова президента России. По мнению политиков, дипломатические усилия необходимо продолжать.

«Важно вступить в конструктивный диалог по вопросам европейской безопасности, добиваться реализации минских соглашений и добиться прогресса при поддержке Германии и Франции в "нормандском формате"», — говорится в сообщении.

Ранее Олаф Шольц провел переговоры с Владимиром Путиным в Москве. Как отметил политолог Александр Сосновский, во время них немецкий канцлер продемонстрировал, что позиции Германии касательно России идут вразрез с отношением США.

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Все новости / Политика / Шольц и Байден положительно оценили слова Путина о готовности к урегулированию разногласий
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