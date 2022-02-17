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CBC: Канада обеспечила пути отхода с Украины через другие страны для своих граждан

Политика
CBC: Канада обеспечила пути отхода с Украины через другие страны для своих граждан
pixabay.com  /  PD

Москва, 17 февраля. Канадские граждане смогут войти на территорию других стран в случае возникшей необходимости покинуть Украину. Об этом передает телеканал CBC со ссылкой на МИД Канады.

Впустить канадцев готовы Польша, Румыния, Венгрия и Словакия. В ближайшее время к этому списку может присоединиться Молдавия, с властями которой уже ведет переговоры канадское правительство, уточняет телеканал.

«В офисе министра иностранных дел Мелани Жоли сообщили, что министр получила заверения от ее коллег в Польше, Румынии, Венгрии и Словакии, что канадцы, которые будут бежать с Украины, смогут беспрепятственно войти», — говорится в сообщении CBC.

Ранее о возможном наплыве украинских беженцев задумались в Польше. В настоящее время в стране формируется рабочая группа, которая будет заниматься решением соответствующего вопроса.

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украина канада украинский кризис
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