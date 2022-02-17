Губерниев в шутку отправил Большунова в фигурное катание в пару к Валиевой

Пекин, 17 февраля. Спортивный обозреватель Дмитрий Губерниев иронично высказался о вопросах журналистов, которые касаются перехода лидера сборной России по лыжным гонкам Александра Большунова в другие виды спорта.

В своем сообщении известный комментатор попросил своих коллег перестать задавать вопросы про переход Большунова в биатлон. Он заявил, что олимпийский чемпион наденет коньки и отправится в клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз», где будет играть в одной тройке с Александром Овечкиным.

Кроме того, Губерниев пошутил, что согласно последней информации, Александр Большунов может встать в пару с Камилой Валиевой, и выступит с 15-летней спортсменкой в фигурном катании.

«В фигурное катание перейдет, с Валиевой встанет в пару! Парное катание или танцы? Что думаете, друзья?», — задал вопрос телеведущий в своем Telegram-канале.

Global Look Press / Maxim Thore/Keystone Press Agency

Александр Большунов является двукратным олимпийским чемпионом. В активе лыжника по одному золоту в скиатлоне и эстафете. Награды он завоевал на Играх в Пекине. На фоне успешных выступлений спортсмена многие стали говорить о его переходе в другой вид спорта, в частности, в биатлон. Однако пока это всего лишь слухи.