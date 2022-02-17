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«Ливерпуль» победил «Интер» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

  /   Обновлено: 17 февраля 2022 01:33
Спорт
«Ливерпуль» победил «Интер» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов
liverpoolfc.com

Милан, 17 февраля. Английский «Ливерпуль» обыграл миланский «Интер» в выездном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча прошла в Италии на стадионе «Сан-Сиро» и завершилась со счетом 2:0.

Первый тайм прошел с небольшим преимуществом итальянцев, однако до верного свои атаки подопечные Симоне Индзаги довести так и не смогли. Во второй половине встречи игра выровнялась, однако футболисты «Ливерпуля» удачно смогли воспользоваться возможностями для взятия ворот. Сначала на 75-й минуте отличился бразильский форвард Роберто Фирмино, а уже спустя восемь минут счет удвоил Мохамед Салах.

Ответная встреча между командами пройдет в Англии на стадионе «Энфилд» 8 марта. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

Ранее комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев сравнил популярность фигурного катания и футбола в России. По его словам, едва ли у игры с мячом на сегодняшний момент есть конкуренты.

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