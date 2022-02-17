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Британцы указали Лондону на незнание цветов украинского флага после «жеста солидарности»

Политика
Британцы указали Лондону на незнание цветов украинского флага после «жеста солидарности»
pixabay.com

Лондон, 17 февраля. Здание Министерства иностранных дел Великобритании в знак солидарности с Украиной подсветили в цвета флага страны. Однако пользователи Twitter заметили, что дипломаты не знают, как на самом деле выглядит украинский символ.

Фотографии внешнеполитическое ведомство опубликовало на своей странице в Twitter, сопроводив их хештегом #StandwithUkraine. Этот жест был призван поддержать украинцев. Правда, в чем именно, в сообщении не указано.

«Здание министерства иностранных дел подсвечено в цвета украинского флага в знак солидарности с украинским народом», — говорится в сообщении.

Пользователей Сети рассмешила эта публикация. Большая часть из них заметила, что официальный Лондон разучился отличать цвета или вовсе не знает, как выглядит украинский флаг. В комментариях британцы присылают верный вариант и недоумевают, почему здание стало розово-фиолетовым.

«С каких это пор украинский флаг стал розово-фиолетовым?» — написал пользователь.

«Это что, шутка?» — спросил юзер.

Другие же указали на абсурдность такого жеста. По их словам, если Великобритания чем-то и хочет помочь Украине, то точно не играми со светом за счет налогоплательщиков страны.

«Помогло ли это?» — вопросил британец.

«И сколько электроэнергии используется?» — добавил другой.

Великобритания пытается скрыть свои воинственные наклонности такими псевдомировыми акциями. На самом деле Лондон ведет агрессивную риторику и поставляет оружие на территорию Украины, провоцируя страну на военные действия.

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украина великобритания мид
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