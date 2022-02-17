Лондон, 17 февраля. Здание Министерства иностранных дел Великобритании в знак солидарности с Украиной подсветили в цвета флага страны. Однако пользователи Twitter заметили, что дипломаты не знают, как на самом деле выглядит украинский символ.

Фотографии внешнеполитическое ведомство опубликовало на своей странице в Twitter, сопроводив их хештегом #StandwithUkraine. Этот жест был призван поддержать украинцев. Правда, в чем именно, в сообщении не указано.

«Здание министерства иностранных дел подсвечено в цвета украинского флага в знак солидарности с украинским народом», — говорится в сообщении.

Пользователей Сети рассмешила эта публикация. Большая часть из них заметила, что официальный Лондон разучился отличать цвета или вовсе не знает, как выглядит украинский флаг. В комментариях британцы присылают верный вариант и недоумевают, почему здание стало розово-фиолетовым.

«С каких это пор украинский флаг стал розово-фиолетовым?» — написал пользователь.

«Это что, шутка?» — спросил юзер.

Другие же указали на абсурдность такого жеста. По их словам, если Великобритания чем-то и хочет помочь Украине, то точно не играми со светом за счет налогоплательщиков страны.

«Помогло ли это?» — вопросил британец.

«И сколько электроэнергии используется?» — добавил другой.

Великобритания пытается скрыть свои воинственные наклонности такими псевдомировыми акциями. На самом деле Лондон ведет агрессивную риторику и поставляет оружие на территорию Украины, провоцируя страну на военные действия.