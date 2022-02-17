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Три схожих с SARS-CoV-2 вируса найдены у летучих мышей на севере Лаоса

Общество
Три схожих с SARS-CoV-2 вируса найдены у летучих мышей на севере Лаоса
pixabay.com  /  dustinthewind

Москва, 17 февраля. Новые коронавирусы, найденные у летучих мышей в Лаосе, могут проникать в клетки человека. Исследование ученых на эту тему появилось в журнале Nature.

Открытие сделано в ходе изучения популяции подковоносых летучих мышей. Последние обитают в карстовых пещерах на севере Лаоса. Всего были выделены пять патогенов, три из которых схожи с SARS-CoV-2, являющимся возбудителем COVID-19.

«Нам удалось выделить пять ранее неизвестных патогенов, три из которых, BANAL-52, BANAL-103 и BANAL-236, оказались близкими родственниками SARS-CoV-2. Они способны заражать человеческие клетки», — говорится в исследовании.

Биологи заинтересовались карстовыми пещерами на границе Лаоса и Китая после начала пандемии COVID-19. Там обитают летучие мыши Rhinolophus affinis, которые выступают разносчиками вируса RaTG13. Последний является ближайшим «родственником» SARS-CoV-2. Открытые коронавирусы отличаются более медленным распространением, однако в остальном они похожи на коронавирус, приводящий к развитию COVID-19.

Сейчас большинство случаев заражения связаны со штаммом коронавируса «Омикрон». Однако ученые не исключают, что в будущем человечество может столкнуться с еще более опасными мутациями.

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летучие мыши лаос коронавирус
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