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Медведчук: вбросами об эскалации власти пытаются скрыть от украинцев реальные проблемы

  /   Обновлено: 17 февраля 2022 01:01
Политика
Медведчук: вбросами об эскалации власти пытаются скрыть от украинцев реальные проблемы
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Киев, 17 февраля. Украинские власти используют выдуманный инфоповод о «вторжении», чтобы скрыть от населения страны экономические проблемы, которые превращаются в хаос. Об этом заявил глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук.

По его словам, официальный Киев продолжает рассказывать небылицы о привлечении инвестиций. Хотя по факту страна погружается в сумятицу, постоянно опускаясь в мировых рейтингах. Для примера политик привел данные ежегодного «чарта» экономических свобод Economic Freedom Index — 2022, где Украина упала на три позиции.

«Я не раз говорил, что война (в данном случае надуманное вторжение) — это любимый способ власти отвлечь народ от насущных, реальных проблем. Способ отвлечь, но не причина всех бед», — написал он в Telegram-канале.

Медведчук уверен, что киевские власти во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским довели страну до формата колонии третьего мира. Политик подчеркнул, что украинский истеблишмент целенаправленно сеет панику среди населения и тянет время от решения социальных и экономических проблем.

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украина медведчук экономический кризис
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