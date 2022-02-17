Медведчук: вбросами об эскалации власти пытаются скрыть от украинцев реальные проблемы

Киев, 17 февраля. Украинские власти используют выдуманный инфоповод о «вторжении», чтобы скрыть от населения страны экономические проблемы, которые превращаются в хаос. Об этом заявил глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук.

По его словам, официальный Киев продолжает рассказывать небылицы о привлечении инвестиций. Хотя по факту страна погружается в сумятицу, постоянно опускаясь в мировых рейтингах. Для примера политик привел данные ежегодного «чарта» экономических свобод Economic Freedom Index — 2022, где Украина упала на три позиции.

«Я не раз говорил, что война (в данном случае надуманное вторжение) — это любимый способ власти отвлечь народ от насущных, реальных проблем. Способ отвлечь, но не причина всех бед», — написал он в Telegram-канале.

Медведчук уверен, что киевские власти во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским довели страну до формата колонии третьего мира. Политик подчеркнул, что украинский истеблишмент целенаправленно сеет панику среди населения и тянет время от решения социальных и экономических проблем.