Москва, 17 февраля. Заявления Запада о мифическом вторжении России на Украину оказались очередным фейком. Эту ситуацию подробно оценила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Истерия западных стран по поводу «неминуемой» войны была не выгодна даже тому самому Киеву, который отчаянно пытались защитить его партнеры. Ведь все сообщения о российской «агрессии», который распространяли СМИ, только разрушали ситуацию на Украине. В стране стали появляться панические настроения, а экономика шла на спад после каждого подобного сообщения, передает телеканал «Звезда». Украинская сторона пыталась успокоить граждан и отмечала, что никаких предпосылок к нападению не замечает. Однако западным кураторам такая позиция была невыгодна.

«В этот конкретный исторический период вот этот самый киевский режим заявлял о том, что ничего подобного не наблюдает, и очень просил западных кураторов снизить обороты, потому что они разрушают все на Украине», — считает Захарова.

При этом США на официальном уровне буквально снабжали Украину недостоверной информацией ради собственного блага. Абсурдность всех заявлений была видна с самого начала. Американская сторона ссылалась на «данные разведки», которая, правда, не смогла точно определить, когда же именно произойдет это самое «нападение». Одни говорили о 15 февраля, другие о 16-м, третьи пугали ночным «вторжением», четвертые обещали, что оно произойдет утром.

«Что ж это за разведка такая? Что ж это за позор такой? Данные о том, что вторжение неминуемо, вот-вот произойдет, 100-процентной уверенности в том, что оно неминуемо, оказывается, нет, но уже зато есть дата. Дата, 48 часов, а, может быть, 15-е, а, может быть, 16-е. Что это такое за уровень? Это и есть развитая демократия, которая должна освещать путь всем остальным?», — говорит Захарова.

Дипломат предложила отметить сегодняшний день как очередное «ненападение» России на Украину. В честь этого МИД РФ выпустил на своем сайте соответствующий раздел, в котором подробно рассказывается, как Запад нагнетал ситуацию вокруг надуманных фактов.