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Финансист Митрофанов оценил идею выдавать молодежи 10 тыс. рублей на пенсионный капитал

Экономика
Финансист Митрофанов оценил идею выдавать молодежи 10 тыс. рублей на пенсионный капитал
pixabay.com

Москва, 17 февраля. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) выступил с предложением выделять молодежи средства для стартового капитала в добровольной пенсионной системе. Будет ли это стимулом, порассуждал финансист Павел Митрофанов.

Молодые люди не откладывают на будущую пенсию, поэтому у РСПП есть цель замотивировать их. Предлагается выделять по 10 тысяч рублей, которая не спровоцирует огромных трат бюджета, пишут «Известия».

«Если же поддержка ограничится исключительно первым взносом в 10 тыс. рублей, результата, скорее всего, не будет, поскольку стимулировать регулярное пополнение счета нужно не менее регулярной поддержкой со стороны государства», — считает гендиректор «Эксперт Бизнес-Решения» Митрофанов.

С этой точкой зрения согласился эксперт НИУ ВШЭ Евгений Якушев. По его мнению, сумма в 10 тысяч рублей не будет мотивировать молодежь, так как большинство из них скептично относится к пенсионной системе.

Минфин и Центробанк сейчас работают над проектом реформы добровольных пенсионных накоплений. В текущем году ведомства подготовят необходимые правовые решения, а затем выйдут с ними к законодателям.

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пенсия молодежь стартовый капитал
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