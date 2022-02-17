Финансист Митрофанов оценил идею выдавать молодежи 10 тыс. рублей на пенсионный капитал

Москва, 17 февраля. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) выступил с предложением выделять молодежи средства для стартового капитала в добровольной пенсионной системе. Будет ли это стимулом, порассуждал финансист Павел Митрофанов.

Молодые люди не откладывают на будущую пенсию, поэтому у РСПП есть цель замотивировать их. Предлагается выделять по 10 тысяч рублей, которая не спровоцирует огромных трат бюджета, пишут «Известия».

«Если же поддержка ограничится исключительно первым взносом в 10 тыс. рублей, результата, скорее всего, не будет, поскольку стимулировать регулярное пополнение счета нужно не менее регулярной поддержкой со стороны государства», — считает гендиректор «Эксперт Бизнес-Решения» Митрофанов.

С этой точкой зрения согласился эксперт НИУ ВШЭ Евгений Якушев. По его мнению, сумма в 10 тысяч рублей не будет мотивировать молодежь, так как большинство из них скептично относится к пенсионной системе.

Минфин и Центробанк сейчас работают над проектом реформы добровольных пенсионных накоплений. В текущем году ведомства подготовят необходимые правовые решения, а затем выйдут с ними к законодателям.