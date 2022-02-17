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Энергетик Ферленги: Европу ожидают самые большие счета за электричество в этом десятилетии

Экономика
Энергетик Ферленги: Европу ожидают самые большие счета за электричество в этом десятилетии
Федеральное агентство новостей

Брюссель, 17 февраля. Жители европейских стран получат самые большие счета за электричество за последние десять лет из-за кризиса энергоносителей. Об этом рассказал глава комитета по энергетике Ассоциации европейского бизнеса Эрнесто Ферленги.

Резкий рост стоимости нефти и газа во второй половине прошлого года существенно отразились на общих экономических показателях в странах Европы. По словам эксперта, последствия этого скачка цен и пандемии ЕС будет ощущать до конца текущего года.

«Естественно, последствия мы ощущаем и сейчас и будем видеть весь 2022 год. В этом году Европа столкнется с самым большим счетом за электроэнергию в последнем десятилетии. По подсчетам Citigroup, основываясь на сегодняшних форвардных ценах, общий счет в регионе составит около 1 трлн долларов. Сопоставьте это с примерно 300 млрд долларов в прошлом году и 500 млрд долларов в 2019-м», — сообщил «Известиям» Ферленги.

Ранее на проблему с энергетикой обратил внимание немецкий политолог Александр Рар. Он считает, что правительству Германии стоит договориться с Россией о транзите дополнительного газа в страну. По ловам эксперта, это соглашение поможет ФРГ быстрее достичь низкоуглеродной политики.

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