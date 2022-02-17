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Политолог Соловей отказался от комментариев после допроса в СКР

Происшествия
Политолог Соловей отказался от комментариев после допроса в СКР
instagram.com  /  @valery.solovei

Москва, 17 февраля. Политолог Валерий Соловей не стал давать комментарии журналистам после выхода из здания Следственного комитета, где его допрашивали по делу об экстремизме.

Он и его сын проходят свидетелями в рамках расследования уголовного дела по части 2 статьи 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). Официального комментария о ходе разбирательства от СКР также пока не поступало.

Силовики пришли к подозреваемому с обыском 16 февраля. В ходе следственных мероприятий они изъяли из дома Соловья технику. Назначена лингвистическая экспертиза для проверки высказываний политолога в социальных сетях на предмет экстремизма.

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