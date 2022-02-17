Минтруд разработает новые нормы для самозанятых в России

Москва, 17 февраля. Министерство труда и социальной защиты России предложило изменить порядок выдачи пособий для безработных граждан, а также прописать статус самозанятых. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Соответствующие изменения в закон «О занятости населения» призваны помочь борьбе с нелегальным трудоустройством в России. Разработанный проект будет отвечать всем современным условиям рынка труда. Министерство планирует внести его на рассмотрение в Госдуму осенью этого года. По словам директора института занятости и профессий НИУ ВШЭ Федора Прокопова, представленная Минтрудом концепция имеет два риска, передает РБК.

«Первый — уход самозанятых в тень, что сведет на нет эффект от эксперимента. Второй — рост стоимости работ и, как следствие, падение спроса на них», — объяснил эксперт.

Ранее Минтруд предложил изменить порядок назначения и выдачи некоторых видов отчислений. Речь идет о детских выплат по потере кормильца, а также о социальной пенсии для тех, кто лишился родителей.