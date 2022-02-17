Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 февраля 01:10
01:01
Политика
Медведчук: вбросами об эскалации власти пытаются скрыть от украинцев реальные проблемы
00:49
Политика
Захарова: американская разведка опозорилась сообщениями о мифическом «вторжении» на Украину
00:48
Происшествия
Мать и трое детей отравились угарным газом в квартире в Татарстане
00:46
Экономика
Финансист Митрофанов оценил идею выдавать молодежи 10 тыс. рублей на пенсионный капитал
00:33
Экономика
Энергетик Ферленги: Европу ожидают самые большие счета за электричество в этом десятилетии
00:29
Происшествия
Глыбы льда свалились на припаркованный Mitsubishi Outlander в Выборгском районе
00:28
Происшествия
Политолог Соловей отказался от комментариев после допроса в СКР
00:23
Общество
Минтруд разработает новые нормы для самозанятых в России
00:22
Общество
Норильск стал лидером среди городов с самым загрязненным воздухом
00:21
Общество
ВШЭ: 42% россиян ни разу не сделали пожертвований за последний год
Все новости

Минтруд разработает новые нормы для самозанятых в России

Общество
Минтруд разработает новые нормы для самозанятых в России
facebook.com

Москва, 17 февраля. Министерство труда и социальной защиты России предложило изменить порядок выдачи пособий для безработных граждан, а также прописать статус самозанятых. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Соответствующие изменения в закон «О занятости населения» призваны помочь борьбе с нелегальным трудоустройством в России. Разработанный проект будет отвечать всем современным условиям рынка труда. Министерство планирует внести его на рассмотрение в Госдуму осенью этого года. По словам директора института занятости и профессий НИУ ВШЭ Федора Прокопова, представленная Минтрудом концепция имеет два риска, передает РБК.

«Первый — уход самозанятых в тень, что сведет на нет эффект от эксперимента. Второй — рост стоимости работ и, как следствие, падение спроса на них», — объяснил эксперт.

Ранее Минтруд предложил изменить порядок назначения и выдачи некоторых видов отчислений. Речь идет о детских выплат по потере кормильца, а также о социальной пенсии для тех, кто лишился родителей.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Минтруд разработает новые нормы для самозанятых в России
минтруд законопроект самозанятые безработные трудоустройство
Комментировать