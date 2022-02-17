Норильск стал лидером среди городов с самым загрязненным воздухом

Москва, 17 февраля. Норильск, расположенный в Красноярском крае, стал лидером антитопа городов с наиболее загрязненным воздухом. Общий объем выбросов за год там составляет около 1,8 миллиона тонн, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

В этих данных, отметила она, учитываются только инвентаризованные объекты, что делает статистику не совсем точной. Однако даже существующие цифры позволяют Норильску уверенно держаться в лидерах. Об этом передает РБК.

«Общий объем выбросов в атмосферу там — 1,8 млн т в год (11% выбросов по России), или 30 тыс. вагонов. Это только учтенные инвентаризованные объекты. Но, по нашему мнению, инвентаризация и методы расчета не совсем корректны», — рассказала Радионова.

Второе место себе забрал Череповец в Вологодской области. Объем выбросов там существенно ниже — 280 тысяч тонн, однако это составляет 1,7% загрязнений по России. Тройку же замыкает Новокузнецк с результатом в 278 тысяч тонн.

Как отметила Радионова, подсчеты учитывают и загрязненность воды. Основные в этой сфере проблемы встречаются на побережье Волги, а также на Дону и Ангаре.

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