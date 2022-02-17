ВШЭ: 42% россиян ни разу не сделали пожертвований за последний год

Москва, 17 февраля. Больше трети россиян не выделяли нуждающимся деньги в прошлом году. Таких граждан оказалось 42%, сообщают аналитики НИУ ВШЭ.

В опросе принимали участие 2001 человек. Согласно данным исследования, редко, но делали пожертвования только 41% россиян. Каждый десятый заявил, что жертвовал средства достаточно часто, пишет РБК.

Те, кто делал пожертвования, предпочитали высылать деньги с помощью СМС (15%). Еще десять процентов опрошенных перечисляли средства через интернет, а 12% — через близких и родных нуждающихся. Около 50% граждан охотно давали милостыню.

Некоторые граждане готовы регулярно перечислять средства с зарплаты. Аналитики сервиса HeadHunter выяснили, что треть россиян зарабатывает от 50 тысяч до 100 тысяч рублей каждый месяц.