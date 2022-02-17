Блогер-морж из Северодвинска съел кусок льда ради сборной России на ОИ-2022

Северодвинск, 17 февраля. Северодвинский блогер опубликовал видео с хештегом #wewillROCyou. В ролике он выныривает из проруби, после чего откусывает куски льда.

Пользователи Сети продолжают массово поддерживать российских атлетов на зимней Олимпиаде в Пекине. Они публикуют фотографии и видео с соответствующим хештегом.

Поддержать акцию решил северодвинский блогер, который искупался в ледяной воде на фоне подводных лодок. Ролик снимался при температуре в минус 23 градуса.

«We will ROC you. Russia forward! Olympic games», — подписал он публикацию.

Pr Scr TikTok / @serzhmorzh_

В комментариях под постом отметились не только российские пользователи, но и иностранцы. Некоторые из них отметили, что подобные инциденты в России считаются нормальными.

Участниками акции поддержки российских спортсменов на Олимпиаде стали и жители Севастополя. В их числе депутат Госдумы Татьяна Лобач и глава Гагаринского района Алексей Ярусов.