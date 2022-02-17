Reuters: Байден хочет запросить 779 млрд долларов на оборонный бюджет в 2023 году

Вашингтон, 17 февраля. Президент США Джо Байден намерен запросить у конгресса свыше 770 млрд долларов в бюджет Пентагона в следующем году. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Сейчас администрации обсуждают финальную сумму между Белым домом и Пентагоном. По информации источника, средства пойдут на строительство новых кораблей, укрепление космических сил и разработку новых систем оповещения о ракетных пусках. В планах у оборонного ведомства продолжать инвестировать в создание вооружений.

В прошлом году администрация Джо Байдена запрашивала у конгрессменов 753 млрд долларов на оборонные нужды. Позже эта сумма была увеличена. По итогу декабря 2021 года, было выделено около 770 млрд долларов.

Ранее президент США Джо Байден заявил об отсутствии планов размещать ракеты на Украине. Но в случае усиления кризиса глава Белого дома готов решать эту проблему дипломатическим путем с Россией.