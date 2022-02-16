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Суд назначил владельцу «Рольфа» Петрову взыскание почти в 20 миллиардов рублей

  /   Обновлено: 17 февраля 2022 00:17
Происшествия
Суд назначил владельцу «Рольфа» Петрову взыскание почти в 20 миллиардов рублей
rolf.ru  /  ООО «РОЛЬФ»

Москва, 17 февраля. Химкинский суд Подмосковья взыскал с владельца автодилера «Рольф» Сергея Петрова практически 20 миллиардов рублей. Об этом следует из сообщения инстанции.

Соответствующий иск в адрес бизнесмена направила Генеральная прокуратура России. Решением суда заявление надзорного ведомства было удовлетворено в полном объеме.

В 2019 году сотрудниками Следственного комитета было возбуждено уголовное дело о выводе денежных средств по подложным документам против Петрова и некоторых руководителей «Рольфа». По мнению правоохранителей, бизнесмен мог нелегально присвоить себе 4 миллиарда рублей.

Ранее силовики провели задержание первого замглавы администрации Зеленоградска Руслана Андронова. Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в его рабочем кабинете и изъяли некоторую документацию.

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