Суд назначил владельцу «Рольфа» Петрову взыскание почти в 20 миллиардов рублей

Москва, 17 февраля. Химкинский суд Подмосковья взыскал с владельца автодилера «Рольф» Сергея Петрова практически 20 миллиардов рублей. Об этом следует из сообщения инстанции.

Соответствующий иск в адрес бизнесмена направила Генеральная прокуратура России. Решением суда заявление надзорного ведомства было удовлетворено в полном объеме.

В 2019 году сотрудниками Следственного комитета было возбуждено уголовное дело о выводе денежных средств по подложным документам против Петрова и некоторых руководителей «Рольфа». По мнению правоохранителей, бизнесмен мог нелегально присвоить себе 4 миллиарда рублей.

Ранее силовики провели задержание первого замглавы администрации Зеленоградска Руслана Андронова. Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в его рабочем кабинете и изъяли некоторую документацию.