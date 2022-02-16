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Мария Захарова отметила очередной день «ненападения» России на Украину

Политика
Мария Захарова отметила очередной день «ненападения» России на Украину
Global Look Press  /  MFA Russia/via Globallookpress.com

Москва, 16 февраля. Западные СМИ в последние недели нагнетали ситуацию и распространяли панические сообщения о «скором вторжении» России на территорию Украины. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, «долгожданная война» опять не состоялась.

На сайте МИД РФ в честь этого «праздника» вышел материал в разделе #Антифейк. В нем рассказывается, как некоторые известные по всему миру информационные агентства и СМИ активно тиражировали слухи о скором «нападении» России на Украину.

«К сожалению, для многих западных средств массовой (дез)информации эта самая "война" опять не состоялась», — написала Мария Захарова в своем Telegram-канале.

В заключение сообщения дипломат посоветовала Госдепартаменту, который недавно опубликовал доклад о якобы фейках российских СМИ, оформить подобный рейтинг и об американских изданиях. По словам Захаровой, она даже может помочь с формированием такого перечня.

Речь идет, например, об информационном агентстве Bloomberg. В начале февраля журналисты рассказали о готовящемся «нападении», которое якобы произойдет в середине февраля. Позже редакция признала свою ошибку и позорно удалила новость с сайта.

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Все новости / Политика / Мария Захарова отметила очередной день «ненападения» России на Украину
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