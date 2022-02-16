Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 февраля 01:08
01:01
Политика
Медведчук: вбросами об эскалации власти пытаются скрыть от украинцев реальные проблемы
00:49
Политика
Захарова: американская разведка опозорилась сообщениями о мифическом «вторжении» на Украину
00:48
Происшествия
Мать и трое детей отравились угарным газом в квартире в Татарстане
00:46
Экономика
Финансист Митрофанов оценил идею выдавать молодежи 10 тыс. рублей на пенсионный капитал
00:33
Экономика
Энергетик Ферленги: Европу ожидают самые большие счета за электричество в этом десятилетии
00:29
Происшествия
Глыбы льда свалились на припаркованный Mitsubishi Outlander в Выборгском районе
00:28
Происшествия
Политолог Соловей отказался от комментариев после допроса в СКР
00:23
Общество
Минтруд разработает новые нормы для самозанятых в России
00:22
Общество
Норильск стал лидером среди городов с самым загрязненным воздухом
00:21
Общество
ВШЭ: 42% россиян ни разу не сделали пожертвований за последний год
Все новости

Гример Заворотнюк заподозрила у актрисы болезнь еще во время «Моей прекрасной няни»

Шоу-бизнес
Гример Заворотнюк заподозрила у актрисы болезнь еще во время «Моей прекрасной няни»
instagram.com  /  @a_zavorotnyuk

Москва, 16 февраля. Актриса Анастасия Заворотнюк уже несколько лет страдает от тяжелого онкологического заболевания. Первые признаки недуга начали проявляться еще на съемках «Моей прекрасной няни».

Ходили слухи, что заболевание могло начаться из-за третьей беременности Заворотнюк. Однако близкие актрисы утверждают, что ее состояние начало ухудшаться еще раньше.

Гример Заворотнюк начала замечать неладное еще на съемках сериала «Моя прекрасная няня». Это было около десяти лет назад. Тогда актриса часто жаловалась на головокружения и усталость, однако плохое самочувствие звезды часто списывали на загруженный график и диеты. Вопросы вызывало странное уплотнение на шее Заворотнюк.

«Состояние шеи вызывало нарекания. Как печеное яблоко — в отличие от подтянутого лица. Кстати, такую шею я видела у Жанны Фриске, когда она подошла ко мне близко. И сейчас при этой ассоциации холодею от ужаса», — отметила женщина.

Сейчас Заворотнюк находится в окружении близких, за ней ухаживает 78-летняя мать Валентина Борисовна. Дочь актрисы Анна признается, что благодарна бабушке за заботу о звездной матери.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Гример Заворотнюк заподозрила у актрисы болезнь еще во время «Моей прекрасной няни»
рак фриске заворотнюк
Комментировать