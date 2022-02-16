Гример Заворотнюк заподозрила у актрисы болезнь еще во время «Моей прекрасной няни»

Москва, 16 февраля. Актриса Анастасия Заворотнюк уже несколько лет страдает от тяжелого онкологического заболевания. Первые признаки недуга начали проявляться еще на съемках «Моей прекрасной няни».

Ходили слухи, что заболевание могло начаться из-за третьей беременности Заворотнюк. Однако близкие актрисы утверждают, что ее состояние начало ухудшаться еще раньше.

Гример Заворотнюк начала замечать неладное еще на съемках сериала «Моя прекрасная няня». Это было около десяти лет назад. Тогда актриса часто жаловалась на головокружения и усталость, однако плохое самочувствие звезды часто списывали на загруженный график и диеты. Вопросы вызывало странное уплотнение на шее Заворотнюк.

«Состояние шеи вызывало нарекания. Как печеное яблоко — в отличие от подтянутого лица. Кстати, такую шею я видела у Жанны Фриске, когда она подошла ко мне близко. И сейчас при этой ассоциации холодею от ужаса», — отметила женщина.

Сейчас Заворотнюк находится в окружении близких, за ней ухаживает 78-летняя мать Валентина Борисовна. Дочь актрисы Анна признается, что благодарна бабушке за заботу о звездной матери.