Политолога Валерия Соловья подозревают в публикации конспирологических фейков в Telegram

Москва, 16 февраля. Следствие подозревает политолога Валерия Соловья в причастности к публикации конспирологических недостоверных материалов. Об этом сообщил источник RT в правоохранительных органах.

Материалы, автором которых выступал Соловей, были направлены на возбуждение ненависти к силовым структурам. Конспирологические фейки публиковались в Telegram-канале «Генерал СВР».

Источник сообщил, что на ресурсе были обнародованы материалы не только о сотрудниках правоохранительных органов, но и президенте России Владимире Путине. Автор «Генерала СВР» утверждал, что имеет «связи» с силовыми ведомствами России, однако согласно некоторым данным, администрирует канал адвокат из Харькова Виктор Ермолаев.

Ранее следствие приняло решение назначить лингвистическую экспертизу в рамках уголовного разбирательства в деле по экстремизму, в котором Соловей проходит в качестве свидетеля. Специалисты проанализируют опубликованные материалы и установят, были ли в текстах элементы разжигания розни.