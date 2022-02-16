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Политолога Валерия Соловья подозревают в публикации конспирологических фейков в Telegram

  /   Обновлено: 16 февраля 2022 23:39
Общество
Политолога Валерия Соловья подозревают в публикации конспирологических фейков в Telegram
instagram.com  /  @valery.solovei

Москва, 16 февраля. Следствие подозревает политолога Валерия Соловья в причастности к публикации конспирологических недостоверных материалов. Об этом сообщил источник RT в правоохранительных органах.

Материалы, автором которых выступал Соловей, были направлены на возбуждение ненависти к силовым структурам. Конспирологические фейки публиковались в Telegram-канале «Генерал СВР».

Источник сообщил, что на ресурсе были обнародованы материалы не только о сотрудниках правоохранительных органов, но и президенте России Владимире Путине. Автор «Генерала СВР» утверждал, что имеет «связи» с силовыми ведомствами России, однако согласно некоторым данным, администрирует канал адвокат из Харькова Виктор Ермолаев.

Ранее следствие приняло решение назначить лингвистическую экспертизу в рамках уголовного разбирательства в деле по экстремизму, в котором Соловей проходит в качестве свидетеля. Специалисты проанализируют опубликованные материалы и установят, были ли в текстах элементы разжигания розни.

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экстремизм соловей конспирология
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