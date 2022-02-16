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Глава делегации России в Австрии указал на наигранность истерии Запада по поводу Украины

  /   Обновлено: 16 февраля 2022 23:38
Политика
Глава делегации России в Австрии указал на наигранность истерии Запада по поводу Украины
ФБА «Экономика сегодня»

Вена, 16 февраля. Истерика СМИ и политиков Запада по поводу возможной эскалации на Украине разыгрывается по заранее составленному сценарию. Об этом рассказал глава делегации России в Австрии Константин Гаврилов.

Слова о якобы необычной военной активности российской армии лишены логики и достоверных фактов. Гаврилов уверен, что вся разыгрываемая западными политиками и СМИ истерия была подготовлена заранее.

«Мы являемся свидетелями, что просто по сценарию прописанному развивается истерика, не могу это никак назвать, — с датами нападений. То сейчас, то сегодня, то послезавтра, то уже откладывается на когда-то. За уши притянуты положения о "необычной" военной деятельности. Все расписано по сценарию, они пытаются его реализовать. Мы в этом сценарии не участвуем», — заявил Гаврилов.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что президенту Соединенных Штатов Джо Байдену стоит уволить своих аналитиков, которые предрекали резкое обострение на Украине. Чиновница также назвала обращение американского лидера к российскому народу «часто разыгрываемой картой».

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сша запад гаврилов
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