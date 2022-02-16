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Российский режиссер Вебер завоевала награду фестиваля Берлинале за короткометражку «Трэп»

Общество
Российский режиссер Вебер завоевала награду фестиваля Берлинале за короткометражку «Трэп»
Prt Scr youtube.com  /  Berlinale - Berlin International Film Festival

Берлин, 16 февраля. Российский режиссер Анастасия Вебер удостоилась главного приза фестиваля Берлинале за свою картину «Трэп». Она стала лучшей в программе короткометражного кино.

Картина также является дипломной работой Вебер, снятой для Санкт-петербургской школы нового кино. Как отметила режиссер, название фильма пришло к ней случайно в самом начале съемок.

«Это не только аллегория про "клетку" или отсылка к актуальному музыкальному стилю. Трэп — образ жизни и манера экстремального чувствования, которым живет большинство юных ребят в каждом уголке России», — объяснила Вебер.

Фестиваль проходит ежегодно в Берлине, начиная с 1951 года. В этот раз мероприятие проводят в традиционном формате с соблюдением коронавирусных ограничений. Особенностью Берлинале является его ориентированность на прогрессивный геополитический кинематограф.

В скором времени во Владивостоке пройдет фестиваль японского кино. В рамках него любой желающий сможет посетить шесть фильмов, снятых режиссерами Страны восходящего солнца.

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