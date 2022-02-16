Госдеп: США «с нетерпением» ожидают письменного ответа России по гарантиям безопасности

Вашингтон, 16 февраля. Соединенным Штатам не терпится ознакомиться с письменным ответом России в рамках диалога о гарантиях безопасности. Об этом заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс.

Вашингтон также выразил надежду, что ответ России «заложит основу для будущих дискуссий» по данной проблематике. Соединенные Штаты к этому готовы, отметил Прайс в ходе регулярного брифинга.

«Мы надеемся, что этот ответ заложит основу для продолжения будущего диалога и дискуссий. И мы готовы к диалогу и дискуссиям по данной тематике», — сообщил официальный представитель Госдепа.

Ответ по гарантиям безопасности Россия пообещала предоставить в ближайшие дни. Как отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, соответствующий документ, согласно докладу Минобороны и Министерства иностранных дел, уже практически готов.