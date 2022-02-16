Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 февраля 23:39
23:38
Политика
Глава делегации России в Австрии указал на наигранность истерии Запада по поводу Украины
23:37
Происшествия
Три легковушки столкнулись в районе площади Восстания в Петербурге
23:34
Общество
Врач Зайцев предупредил о безвозвратной потере вкуса после перенесенного коронавируса
23:32
Общество
Российский режиссер Вебер завоевала награду фестиваля Берлинале за короткометражку «Трэп»
23:25
Происшествия
Московский автосервис полыхает на площади 100 «квадратов»
23:15
Общество
Блогер Дмитрий «Гоблин» Пучков слег в больницу
23:14
Политика
Госдеп: США «с нетерпением» ожидают письменного ответа России по гарантиям безопасности
23:14
Политика
Блинкен выразил готовность организовать встречу с Лавровым в «должное время»
23:13
Политика
Псаки: США намереваются ввести санкции в отношении близкого окружения Путина
23:09
Общество
Гинцбург опроверг наличие живого вируса в новой вакцине от COVID-19
Все новости

Госдеп: США «с нетерпением» ожидают письменного ответа России по гарантиям безопасности

  /   Обновлено: 16 февраля 2022 23:14
Политика
Госдеп: США «с нетерпением» ожидают письменного ответа России по гарантиям безопасности
state.gov  /  U.S. Department of State

Вашингтон, 16 февраля. Соединенным Штатам не терпится ознакомиться с письменным ответом России в рамках диалога о гарантиях безопасности. Об этом заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс.

Вашингтон также выразил надежду, что ответ России «заложит основу для будущих дискуссий» по данной проблематике. Соединенные Штаты к этому готовы, отметил Прайс в ходе регулярного брифинга.

«Мы надеемся, что этот ответ заложит основу для продолжения будущего диалога и дискуссий. И мы готовы к диалогу и дискуссиям по данной тематике», — сообщил официальный представитель Госдепа.

Ответ по гарантиям безопасности Россия пообещала предоставить в ближайшие дни. Как отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, соответствующий документ, согласно докладу Минобороны и Министерства иностранных дел, уже практически готов.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Госдеп: США «с нетерпением» ожидают письменного ответа России по гарантиям безопасности
госдеп гарантии безопасности письменный ответ
Комментировать