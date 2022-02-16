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Блинкен выразил готовность организовать встречу с Лавровым в «должное время»

Политика
Блинкен выразил готовность организовать встречу с Лавровым в «должное время»
Global Look Press/photothek  /  © Florian Gaertner

Вашингтон, 16 февраля. Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен сообщил о готовности к проведению встречи с главой министерства иностранных дел России Сергеем Лавровым. Такое заявление сделал пресс-секретарь Государственного департамента США Нед Прайс.

Как отметили в ведомстве, Блинкен планирует встретиться с Лавровым в «должное время». Об этом пресс-секретарь Госдепа рассказал во время брифинга для местных изданий.

«Госсекретарь готов встретиться с министром иностранных дел Лавровым в должное время», — говорится в сообщении Прайса.

Ранее стало известно, что Блинкен и Лавров провели телефонные переговоры. Во время них российский и американский дипломаты обсудили пути урегулирования кризиса вокруг Украины, подчеркнув, что такие возможности по-прежнему сохраняются.

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