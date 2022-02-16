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Псаки: США намереваются ввести санкции в отношении близкого окружения Путина

Политика
Псаки: США намереваются ввести санкции в отношении близкого окружения Путина
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Вашингтон, 16 февраля. Соединенные Штаты рассматривают возможность введения ряда санкций против политиков, приближенных к президенту России Владимиру Путину. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Соответствующий вопрос был задан ей во время брифинга для журналистов в Белом доме. Таким образом Вашингтон попытается «поддержать» блогера Алексея Навального1 (включен в перечень организаций и физлиц, причастных к терроризму и экстремистской деятельности).

«Рассматривается ряд санкций против приближенных (Путина)», — сказала она.

Ранее в Москве начался новый судебный процесс против Навального. Его обвиняют в мошенничестве и неуважении к суду. Следующее заседание назначено на 21 февраля.

1 Включен в перечень организаций и физлиц, причастных к терроризму и экстремистской деятельности.

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