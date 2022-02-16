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Общество
Гинцбург опроверг наличие живого вируса в новой вакцине от COVID-19
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Гинцбург опроверг наличие живого вируса в новой вакцине от COVID-19

  /   Обновлено: 16 февраля 2022 23:09
Общество
Гинцбург опроверг наличие живого вируса в новой вакцине от COVID-19
pixabay.com  /  TheDigitalArtist

Москва, 16 февраля. Новая вакцина против COVID-19 будет содержать вирусоподобные частицы, однако живого патогена в ней нет. Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Клинические исследования новой вакцины в скором времени начнутся. Соответствующее разрешение уже выдало Министерство здравоохранения России. Об этом передает РИА Новости.

«Вакцина живого вируса не содержит, генетического материала в вакцине не будет», — объяснил Гинцбург.

Ранее Гинцбург также отметил, что вакцина будет эффективна против нескольких штаммов коронавируса. Этого удалось достичь благодаря поливалентности препарата. Он разработан на новой платформе с комбинацией различных антигенных варианты s-белка, добавил ученый. Как и предыдущая вакцина, новый вариант будет двухкомпонентным.

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