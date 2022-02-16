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Общество
Строительство более 60 новых «Макдоналдсов» реализуют в Подмосковье
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Строительство более 60 новых «Макдоналдсов» реализуют в Подмосковье

Общество
Строительство более 60 новых «Макдоналдсов» реализуют в Подмосковье
Невские Новости  /  Никита Нестеров

Москва, 16 февраля. Более 60 ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» построят в Подмосковье. Соответствующее соглашение подписали губернатор Андрей Воробьев и генеральный директор компании Марк Карена.

Расширение сети заведений планируется реализовать в течение ближайших пяти лет. Благодаря открытию новых ресторанов в Подмосковье появятся шесть тысяч новых рабочих мест. При этом налоги от построенных точек пойдут на развитие региона, к примеру, на возведение новых детских садов, передает телеканал «360».

«Запланированное расширение сети позволит создать еще шесть тысяч рабочих мест», — отметил Воробьев.

На текущий момент в Подмосковье функционируют 142 ресторана «Макдоналдс», ежедневная посещаемость которых составляет 300 тысяч человек. По словам Воробьева, в прошлом году налоги с заведений превысили 840 миллионов рублей. Однако после строительства новых точек отчисления в бюджет Подмосковья станут еще больше.

Ранее стало известно, что бывшую промышленную территорию Владыкино в Москве преобразуют в индустриальный квартал. Он займет площадь в семь гектаров земли, будет иметь офисы, спортивные центры и гостиницу.

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подмосковье воробьев строительство рабочие места макдоналдс карена
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