Daily Mail: королеве Елизавете II стало тяжело ходить

Лондон, 16 февраля. Аудиенция в Виндзорском замке с контр-адмиралом Джеймсом Маклаудом далась королеве Елизавете II с некоторыми трудностями. По информации издания Daily Mail, она пожаловалась на скованность движений и трудности в ходьбе.

В подтверждение журналисты издания разместили видео со встречи. На нем королева, которой в скором времени исполнится 96 лет, отметила, что не может двигаться. В этот момент Елизавета II указала на свою ногу и трость, без которой не могла сделать и шага.

Как добавило издание, какие-либо травмы королева не получала. Проблем с самочувствием она также не испытывает, а лишь сообщает о «скованности движений».

Недавно Елизавета II отпраздновала значимую дату — 70-летие на троне. Она стала первым монархом, чье правление продлилось такой длительный период, однако принц Гарри и его супруга Меган Маркл проигнорировали праздник.