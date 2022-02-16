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Daily Mail: королеве Елизавете II стало тяжело ходить

  /   Обновлено: 16 февраля 2022 22:48
Общество
Daily Mail: королеве Елизавете II стало тяжело ходить
wikipedia.org  /  Photograph taken by Julian Calder for Governor-General of New Zealand / CC BY-SA 4.0

Лондон, 16 февраля. Аудиенция в Виндзорском замке с контр-адмиралом Джеймсом Маклаудом далась королеве Елизавете II с некоторыми трудностями. По информации издания Daily Mail, она пожаловалась на скованность движений и трудности в ходьбе.

В подтверждение журналисты издания разместили видео со встречи. На нем королева, которой в скором времени исполнится 96 лет, отметила, что не может двигаться. В этот момент Елизавета II указала на свою ногу и трость, без которой не могла сделать и шага.

Как добавило издание, какие-либо травмы королева не получала. Проблем с самочувствием она также не испытывает, а лишь сообщает о «скованности движений».

Недавно Елизавета II отпраздновала значимую дату — 70-летие на троне. Она стала первым монархом, чье правление продлилось такой длительный период, однако принц Гарри и его супруга Меган Маркл проигнорировали праздник.

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