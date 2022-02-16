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Таксисты спасли от пожара гостевой домик в Кемеровской области

Происшествия
Таксисты спасли от пожара гостевой домик в Кемеровской области
pixabay.com  /  PD

Кемерово, 16 февраля. Несколько таксистов с помощью огнетушителя ликвидировали возгорание в одной из гостиниц горнолыжного курорта Шерегеш, который находится в Кемеровской области. Об этом сообщил источник ФАН с места происшествия.

Около полуночи извозчики заметили, что на входе в гостевой домик по улице Дзержинского пламя охватило проводку. Огонь мог перекинуться на деревянную постройку, и тогда трагедии было бы не избежать. Однако таксисты вовремя среагировали и, применив огнетушитель, оперативно потушили пожар. В распоряжении Федерального агентства новостей оказалась видеозапись с места событий.

Недавно пламя охватило свиноферму в Иркутской области. По данным регионального ГУ МЧС, в результате серьезного пожара погибли около 200 свиней.

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пожар проводка гражданская активность таксисты
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