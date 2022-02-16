Таксисты спасли от пожара гостевой домик в Кемеровской области

Кемерово, 16 февраля. Несколько таксистов с помощью огнетушителя ликвидировали возгорание в одной из гостиниц горнолыжного курорта Шерегеш, который находится в Кемеровской области. Об этом сообщил источник ФАН с места происшествия.

Около полуночи извозчики заметили, что на входе в гостевой домик по улице Дзержинского пламя охватило проводку. Огонь мог перекинуться на деревянную постройку, и тогда трагедии было бы не избежать. Однако таксисты вовремя среагировали и, применив огнетушитель, оперативно потушили пожар. В распоряжении Федерального агентства новостей оказалась видеозапись с места событий.

Недавно пламя охватило свиноферму в Иркутской области. По данным регионального ГУ МЧС, в результате серьезного пожара погибли около 200 свиней.