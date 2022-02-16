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Народный артист России Иван Краско госпитализирован с инсультом

Общество
Народный артист России Иван Краско госпитализирован с инсультом
Global Look Press  /  Lev Ilyin

Санкт-Петербург, 16 февраля. Народный артист РФ Иван Краско попал в больницу с инсультом. Об этом рассказал его директор Вячеслав Смородин.

По словам менеджера артиста, самочувствие Краско недавно ухудшилось. Актер находится на стационарном лечении уже больше недели, и выписки в ближайшее время не предвидится.

«Не оклемался. Ему колют лекарства, подключили тренажеры. Состояние разное — то хорошо, то плохо», — сообщил Смородин в эфире передачи «Пусть говорят» на Первом канале.

Недавно прошла церемония прощания с народной артисткой РСФСР Зинаидой Кириенко, которая умерла 12 февраля. За два дня до смерти ее госпитализировали с положительным тестом на COVID-19. Актриса умерла в реанимационном отделении.

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