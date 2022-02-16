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Правоохранители назначили лингвистическую экспертизу по делу политолога Соловья

  /   Обновлено: 16 февраля 2022 22:12
Происшествия
Правоохранители назначили лингвистическую экспертизу по делу политолога Соловья
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 16 февраля. Следователи назначили лингвистическую экспертизу в рамках уголовного дела об экстремизме, по которому свидетелем проходит политолог Валерий Соловей. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Ранее правоохранительные органы закончили допрос политолога. Журналисты заметили, как он вместе со своим сыном вышел из здания СКР. По словам источника RT в силовых структурах, в ходе лингвистической экспертизе будут изучены публичные высказывания Соловья в социальных сетях.

«По таким делам всегда назначается лингвистическая экспертиза, будет она назначена и в этот раз. Экспертиза определит, есть ли в тексте или устной речи высказывания, разжигающие рознь», — заявил источник.

Политолога Соловья задержали в рамках уголовного дела по части 2 статьи 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). Правоохранители провели обыск в его доме и изъяли всю технику.

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