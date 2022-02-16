Читатели болгарского Dir сравнили обращение Байдена к россиянам с сериалом

София, 16 февраля. Глава Соединенных Штатов Джо Байден выступил с обращением к жителям России. Его слова раскритиковали и высмеяли читатели болгарского издания Dir.

Байден заявил, что не верит в желание россиян вступать в вооруженный конфликт с Украиной. Но возможность усугубить кризис не исключил. Глава Белого дома в очередной раз призвал к дипломатическому решению ситуации.

«Думаю, мы стали свидетелями цирка», — высказался пользователь Аз.

По мнению комментатора с ником ОГНЯН, президент России Владимир Путин не верит в уход НАТО и Соединенных Штатов. А для других пользователей обращение Байдена напомнило латиноамериканский сериал.

«По выдумкам переплюнули Голливуд. Получился какой-то латиноамериканский сериал», — отметил Абе като гледам, добавив, что Запад добавил классический хэппи-энд со «спасением» Украины.

Еще один пользователь решил напомнить читателям Dir о рейтинге американского президента. За два года правления только 30% граждан США поддерживают Байдена. И на фоне таких показателей он умудряется «поучать» Россию.

«А можно получить доказательства, что у Байдена сохранились когнитивные способности, а у Макрона нет психических проблем?» — добавил Зелкс.

Президента США Джо Байдена уже высмеяли читатели газеты The Washington Post. По мнению пользователей, глава Белого дома выглядит слабо, а свою страну представляет не в лучшем свете.