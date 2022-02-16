Следователи закончили допрос Валерия Соловья по делу об экстремизме

Москва, 16 февраля. Правоохранительные органы закончили допрашивать политолога Валерия Соловья, который проходит свидетелем по делу об экстремизме.

Только что политолог вместе со своим сыном вышли из здания Следственного комитета. Они отказались давать какие-либо комментарии по этому делу.

Ранее в СМИ появилась информация, что силовики нагрянули с обыском в дом Соловья и задержали политолога в рамках уголовного дела по части 2 статьи 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). Следственные мероприятия, в ходе которых была изъята техника, продолжались около семи часов.