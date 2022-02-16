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Захарова предложила Байдену уволить предрекших эскалацию вокруг Украины аналитиков

Политика
Захарова предложила Байдену уволить предрекших эскалацию вокруг Украины аналитиков
Global Look Press  /  MFA Russia/via Globallookpress.com

Москва, 16 февраля. Президенту Соединенных Штатов Джо Байдену следует отстранить от службы аналитиков, спрогнозировавших эскалацию обстановки вокруг Украины. Такое мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Ранее американский лидер заявил, что США и страны НАТО не являются угрозой для России. По словам Байдена, они не имеют как ракет на Украине, так и планов размещать их в стране в дальнейшем. Как отметила Захарова, Вашингтон далеко не первый раз разыгрывает эту карту. Об этом она сообщила в эфире телеканала «Россия-24».

«Как это все знакомо. Каждый раз, когда пытаются с нами что-то сделать, нам говорят, что "мы же друзья, не надо видеть в нас врагов, не важно, что мы действуем не совсем в ваших интересах, но это только на первый взгляд вам так кажется, мы вас убедим в обратном"», — заявила представитель МИД РФ.

Дипломат подчеркнула, что в своем обращении Байден ссылался на неких аналитиков, предсказавших эскалацию обстановки на Украине. По мнению Захаровой, американскому президенту следует уволить данных сотрудников.

Ранее представитель МИД России выступила с обращением в адрес президента Украины Владимира Зеленского. Захарова предложила главе государства ввести дни тишины и задуматься об обстановке в стране.

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Все новости / Политика / Захарова предложила Байдену уволить предрекших эскалацию вокруг Украины аналитиков
украина президент сша захарова байден эскалация мид россии
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